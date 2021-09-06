台塑四寶今日公布8月營收，台塑、南亞、台化均呈現雙增，台塑化則是月減少0.6%，但年增加逾8成之多。

台塑(1301)8月合併營業額231.58億元，月成長3.6%、年成長58.4%，台塑表示，8月營收相較7月成長，主要是因7月麥寮NBA廠及寧波PP廠安排歲修，8月恢復正常生產，產銷量增加，因此，8月NBA及PP銷售量，合計比7月增加1.5萬噸，影響營業額增加6.1億元，銷售價差方面則增加2.5億元；再者，因日本同業EDC裝置故障，液鹼配合減產，加上大陸同業考量工安，調降開工率，市場供給減少，因此，8月液鹼價格比7月上漲8.7%，影響營業額增加1.2億元。另外，由於北美PE市場供應短缺、庫存偏低且需求強勁，行情持續上漲，因此，台塑工業美國8月LLDPE價格比7月上漲10.8%，影響營業額增加0.9億元。

南亞(1303)8月合併營業額再度攀升，繼3月、4月、7月之後，今年第四度創下單月歷史新高，達到374.2億元，月成長1.7%、年成長68.5%，其中銷售量差減少5.2億元，銷售價差增加11.5億元。南亞指出，電子材料產品延續今年以來的強勁需求，加上原料成本推升環氧樹脂售價，使營收維持高峰；化工產品BPA、1.4BG售價上漲，營收增加；聚酯產品棉、粒因美國需求佳及國慶假期結束，營收表現良好；塑膠產品需求穩定，營收也有成長。南亞8月合併營收之中，台灣母公司占48.4%，大陸公司占27.5%，美國公司占10.0%，其他子公司(南電等)占14.1%；以產品區分，電子材料產品占44.6%、化工產品占29.2%、聚酯產品13.7%、塑膠產品10.9%。

台化(1326)8月合併營業額306.2億元，月成長1.3%、年成長61.3%，台化表示，8月營收相較7月成長，主要是ARO-2廠自7月12日到8月底安排停車定檢，PX產銷量減少2.5億元；PIA及SM供應寬鬆，客戶觀望並依剛需採購，銷售減少1.5億元；煤價高，減少發電機組運轉時數，影響1.2億元；南亞BPA配合定檢減少提貨，影響0.8億元，另外，PP#3及麥寮PTA結束定檢，產銷量增加2.5億元；丙酮、ABS產銷調節，增加1億元。

台塑化(6505)8月合併營業額535億361萬元，月減少0.6%、年增加80.8%，台塑化8月原油平均煉製量46.2萬桶/日，比7月平均煉製量42.9萬桶/日、增加3.3萬桶/日，合計產品總銷售量1496.8萬桶，比7月增加18.7萬桶，售價上，8月產品平均售價78.1美元/桶，比7月減少2.5美元/桶，主要係因8月杜拜原油比7月下跌3.4美元/桶。台塑化8月烯烴廠平均產能利用率100%，比7月增加12%，主要是7月烯烴一廠有實施定檢所致，合計產品總銷售量70.1萬噸，比7月58.9萬噸增加11.2萬噸，售價上，8月乙烯受輕油價格下跌及市場供給增加影響，平均售價比7月減少21美元/噸；丙烯因市場需求增加，平均售價比7月增加5美元/噸；丁二烯則受市場供給吃緊影響，平均售價比7月增加169美元/噸，全產品平均售價比7月減少15美元/噸。