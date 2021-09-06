台積跟中鋼挺身也沒用，台股守不住17500點！這波台股止跌反彈大功臣台積電(2330)及聯電(2303)今天盤中持續上演「兩夫當關、指數放心衝」的戲碼，上周五Nasdaq及費城半導體指數收高，激勵台積電、聯電、南亞科(2408)、世界先進(5347)及世芯-KY(3661)等半導體個股續強，搭配人氣旺盛的鋼鐵類股在中鋼(2002)領軍走高，帶動台股今天以高盤開出，盤中指數更因台積電急漲一度攻抵17633.67點，但台股自低點V型反轉大漲至今天高點，指數已上漲逾1200點，高檔解套及獲利了結賣壓自中場過後開始湧現。

聯電在尾盤由紅翻黑，籌碼層層套牢的航運類股跌勢止不住，長榮(2603)、萬海(2615)、陽明(2609)等股價持續探底，高價股亞德客-KY(1590)等也走弱，驊訊(6237)、錩新(2415)、茂達(6138)及應廣(6716)股價被打至跌停板作收，雖然有寬魚國際(6101)、統振(6170)、M31(6643)等漲停作收，但台股指數攻高後直線反轉向下，最後以小跌作收，連17500點都沒守住，終場加權股價指數約17495.3點，小跌21.62點，成交量約3732.77億元，OTC指數為214.67點，下跌1.69點，成交量973.75億元。

今天盤中上市各類股以鋼鐵類股表現最佳，上漲1.83%，其次是百貨類股及半導體類股，分別上漲1.13%及0.77%，表現較差者為航運類股、玻璃類股及觀光類股，其中航運類股下跌4.92%，玻璃類股下跌4.47%，觀光類股下跌2.62%；上櫃部分全面收黑，表現最佳營建類股，小跌0.2%，表現最差為航運類股，下跌2.89%。

就技術面來看，今天台股在晶圓雙雄持續走高帶動下指數開高，不過，由於台股短線大漲逾1200點，引發賣壓出籠，終場下跌21.62點，以17495.3點作收；台股上周五收高站穩季線，且月線將重新翻揚，使短中期均線重新多頭排列，技術面轉強，短期有利台股出現區間操作空間，惟KD指標進入80以上的超買區，且今天台股攻高後仍未收復8月初的17600點，加上成交量能也未同步放大，量能不足下，仍須慎防反彈後繼無力風險。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，台股上周上漲1.8%，連兩周反彈後站回季線等重要均線之上，使大盤已反彈至前波起跌點，由於美國就業數據好轉、通貨膨脹持續攀升，市場預期美國聯準會縮減購債規模的時間點已近，將可能促使資金回流美國，儘管台股企業獲利維持強勁，惟缺乏外資資金挹注下，預期近期盤勢可能在上檔空間有限之下，呈現區間震盪格局，不過藉由選股策略仍有機會賺取超額投資報酬機會，看好具旺季題材的電子族群、且著眼新應用採用的技術規格持續升級，包含高速運算、高速傳輸、半導體先進製程，台廠在技術創新上扮演要角，因此看好持續晶圓代工、IC設計、電動車、資料中心等關鍵供應鏈表現。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，進入9月後市場將關注以下幾點：一、Delta病毒肆虐全球，已有132個國家感染Delta病毒，其中感染者中不乏已接種新冠疫苗者，後續疫情演變是否如WHO預期Delta病毒將引發全球第三波疫情爆發將影響全球經濟走勢 二、隨著通膨升溫與就業市場改善，聯準會在今年第四季宣布縮減購債(Taper)機率高，屆時全球股市恐受影響，但在市場已有充分預期下，對股市影響應僅是修正。三、目前為美台財報旺季，美台股企業上半年財報以及後續營運展望將影響法人選股的方向，未來獲利績優股或轉機股才易受青睞。

魏永祥指出，全球補庫存持續將支撐美台企業獲利維持上修週期，且上修循環可延續至2022年，整體來看，基本面、評價面對台股尚稱正面，但台股目前面臨的風險卻是籌碼面問題，如融資餘額已接近10年高點，加上成交量持續萎縮，故第三季台股即使有望續揚，但以震盪走高的方式機率較大，波動度亦會加大，建議操作上仍是以選股不選市為主要策略。選股方面，半導體、網通、光電等族群持續看好，另外，利基型傳產股、原物料股、解封受惠股等亦有表現空間。