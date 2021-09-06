新竹地區水情在6月底回到「綠燈」後，民生和工業及農業用水都恢復正常供水，水公司每天從頭前溪隆恩堰取水20萬噸，沿溪兩岸農田也引水種二期稻作外，2個月下來很快就讓下游水量遽減，缺水的「豆腐岩」馬上成為疫情降級 的熱門景點，吸引很多民眾前來休閒打卡。

水公司三區處副處長謝東穎表示，在水情恢復正常後，寶山和寶二水庫目前多處持滿庫狀態，每天從寶山淨水廠可供水給新竹科學園區32萬到33萬噸，目前竹科的工業用水是無虞，還能額外供應民生用水。

謝東穎並說，新竹地區民生用水主要來自川水，目前每天從頭前溪隆恩堰取水20萬噸進新竹第二淨水廠，下游的湳雅淨水廠則取水2.5萬噸，讓石門水庫的桃竹備援管線供水減到只剩2萬噸。

今年缺水期間，新竹地區屬頭前溪灌區的農田，全部配合政府節水抗旱政策，第一期稻作辦理休耕補助，在水情恢復正常後，農水署新竹管理處從7月開始每天供應25萬噸農業用水，讓農民插秧種植二期稻作，估計二期作面積約有4500公頃。

頭前溪水量豐沛時，在隆恩堰下方的知名景點豆腐岩，吸引很多民眾拍下潺潺水流的晨景或夜景，在民生和農業用水大增下，豆腐岩水量很快下降變成「豆腐乾」，在疫情趨後吸引不少親子和情侶前來休閒，走上豆腐岩找到好角度拍照打卡。

謝東穎說，豆腐岩缺水顯現民生供水量可能將會減少，在隆恩堰日供20萬噸水的原則下，水公司將會與農水署新竹管理處協調，期讓民生和農業用水的調度能達到平衡。