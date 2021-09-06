因應非洲豬瘟防疫，9月1日起至9月30日全國暫時禁用廚餘餵豬，嘉義縣家畜疾病防治所等單位展開全縣養豬場大清查，並針對11場開罰53.6萬元。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

家畜疾病防治所人員當場查扣兩大袋持續散發出甜香味，受潮、變形的曼陀珠。（嘉義縣家畜疾病防治所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

家畜疾病防治所人員當場查扣兩大袋持續散發出甜香味，受潮、變形的曼陀珠。（嘉義縣家畜疾病防治所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

有養豬戶專門搜集魚內臟、魚肉等煮成魚露餵豬。（嘉義縣家畜疾病防治所提供∕呂妍庭嘉義傳真）

因應非洲豬瘟防疫，9月1日起至9月30日全國暫時禁用廚餘餵豬，嘉義縣家畜疾病防治所等單位展開全縣養豬場大清查，並針對11場開罰53.6萬元，只是在查緝過程，廚餘種類多元化也讓嘉義縣家畜疾病防治所人員開了眼界，除常見的家常廚餘、麵包糕餅、魚內臟，竟有廣受大人小孩歡迎的糖果「曼陀珠」也進到豬的肚子裡。

嘉義縣上周針對未列管疑似廚餘養豬黑戶，共完成59場稽查，查獲4養豬場有使用廚餘狀況，另有7家未取得畜牧登記，共開罰53.6萬元，本周將再進行第2階段稽查工作，不過在清查過程中，稽查人員發現廚餘百百款，不但有養豬戶專門搜集魚內臟、魚肉等煮成魚露餵豬，還有養豬戶跟做食品廠要過期或淘汰的糖果替豬隻加菜，家畜疾病防治所人員當場查扣兩大袋持續散發出甜香味，受潮、變形的曼陀珠，連家畜疾病防治所長林珮如都說第一次碰到有豬農拿糖果養豬。

嘉義大學獸醫系教授張志成說，食品廠生產、銷售產品眾多，推測這名豬農合作的食品廠可能還有麵包碎屑、糕餅等殘餘物可當成廚餘餵養豬隻，現在就擔心食品廠生產的葷食糕餅使用的肉品來源不明，只要有問題肉混入廚餘，不小心進入豬的食物鏈，一個小漏洞將造成大災難。

張志成說，糖果餵豬不至於造成危害，且廚餘養豬還能節省飼料成本，但越南走私肉的陽性率相當高，國內一旦因此爆發疫情，10年產業產值損失高達10兆之多，一定要謹慎因應。