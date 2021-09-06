長榮航空爆出3名機師確診，一名機師已確定感染Delta，另2名機師的病毒基因序列結果今天出爐，指揮中心指揮官陳時中表示，案16119、16120兩機師，以及案16120機師的兒子案16122三人都確定感染Delta，病毒序列相同，為同班機執勤感染，但與先前確定感染Delta的案16066機師病毒序列不相同，感染源不一樣。

圖為長榮染疫機師關聯圖及病毒定序結果。(指揮中心提供)

陳時中表示，原來就認為案16066和案16119等這兩組關聯恐怕不是很大，現在既然有確定答案，要從疫調去分析。本案總計已匡列573人，其中531人列為居家或集中隔離，42人列自主健康管理。

針對案16119、16120接觸者的採檢，目前共匡列292人集中隔離，採檢315人，其中有398人陰性，1人陽性為案16122機師兒，16人檢驗中。

以及案16122機師兒則已匡列232人，目前全體採檢都是陰性，目前共有227人集中隔離，5人自主健康管理中。

至於機組員回溯專案檢驗情形，匡列283人，其中集中檢疫所245人，航空公司宿舍35人；核酸檢驗已採280人，陰性277人，陽性0人，檢驗中3人，3人待採。有3人還在國外尚未返台。

陳時中說，長榮全部機隊都要採PCR，這次做的匡列得採，有的是回溯專案，另一部分是普篩1200多人，要看結果為何，研判起來還是在外站感染的可能性比較高。