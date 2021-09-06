衛福部長陳時中今天宣布，新增本土病例為九例，都是位在新北市，是原來昨天確定病例老師所任職的幼兒園，都是今天中午剛驗出來；境外移入共7例，則是在高雄港口的進口輪船，共有五名船員發燒確診送至醫院，其餘船員均在船上隔離中。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，境外移入的五名發燒個案都沒有打過疫苗，但都自述有流鼻水發燒鼻塞喉嚨痛等症狀，目前沒有發現重症，由於該船隻上月二十六日至二十九日間曾到日本多個港口靠岸，目前推測感染源是來自日本。