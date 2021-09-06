今年 29 歲的知名網紅「奎丁」（Zamy）擁有「32 E」的火辣身材，靠著直播起家，一路跨足 YouTube 界後也憑著姣好外貌、大膽作風被稱為「社會丁姐」、「雅典娜女帝」，在 IG 上享有 64 萬人追蹤的超高人氣！

「奎丁」改造成「清純妹子」！回春「妹妹頭」引狂讚（圖片JKF提供）

日前，她在個人頻道中上傳了一部主題為「改造成清純妹子！體驗大學生約會！能找回年輕的感覺嗎？」的新影片，一開始她就直言：「聽說 YouTube 最近都在砍我們這種『邀宴間或』的演算法，但既然身為自媒體，就要懂得百變。」

於是她便決定要從「御姐」轉型成「妹仔」，接著還特別打開交友軟體找了一位稚氣青澀的素人男大生展開一日約會，心想這樣一定就能由內而外的成為「妹仔」。而她之後也選擇先從髮型下手，當場剪了一個「妹妹頭」，加上一頭夢幻的粉紅髮色，整個人看起來真的回春許多。

影片曝光後，奎丁也在社群上發布了一系列新髮型照片，引來大批網友狂讚：「丁姐什麼髮型都能駕馭」、「妹妹頭直接超萌超可愛」、「這是奎丁第一支讓我怦然心動的影片」、「難道這就是戀愛的感覺嗎」

向來給人「霸氣」印象的奎丁，憑藉自然直率的個性和吸睛的影片主題，再加上一身惹火身材，迅速累積了大批粉絲支持，凡是與「正妹 YouTuber」的相關票選、話題，她必定都是榜上有名，先前還曾在一份「情人節最想跟哪位 YouTuber 一夜情？」的網路調查結果中，打敗飽妮、泱泱、千千等美女，拿下「冠軍」，足見超夯人氣。