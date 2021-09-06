花蓮壽豐鄉一間獨棟民宿，被外地16名年輕男女，包棟群聚吸食毒品，警方當場起獲三級毒品、毒品咖啡包及毒品研磨盤等物，依毒品危害防制條例移送偵辦。（吉安警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮壽豐鄉一間獨棟民宿，被外地16名年輕男女，包棟群聚吸食毒品，警方當場起獲三級毒品、毒品咖啡包及毒品研磨盤等物，依毒品危害防制條例移送偵辦。（吉安警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

疫情趨緩，毒蟲見旅宿業者陸續開放接客，蠢蠢欲動，甚至包棟民宿開「毒品轟趴」！花蓮壽豐鄉一間獨棟民宿，日前被外地的16名年輕男女，假借包棟住宿之名，群聚吸食毒品，警方當場起獲三級毒品、毒品咖啡包及毒品研磨盤等物，全案將依毒品危害防制條例移送偵辦。

吉安警分局接獲情資指出，壽豐鄉鹽寮海岸有間獨棟民宿內有多名年輕男女群聚，疑有施打毒品的情況，隨即召集偵查隊及線上共20名警力，於5日上午7時許前往搜索查緝，先由便衣人員勘查現場及周邊地形，隨後任務分工展開部署，以優勢警力包圍目標主建物，待時機成熟，迅速由1樓樓梯抵達3摟天臺，再由頂樓側門進入房間。

由於房內大部分的年輕男女疑似前晚開趴太過激烈，毒品均散落在床頭，警方見每人都還在睡夢中，趁勢逮捕謝、蘇、呂、陳等4男，同時逐層向1、2樓開始搜索，隨即又查獲12名相關涉案人，及三級毒品36.16公克、毒品咖啡包6.56公克、毒品研磨盤等相關證物。

吉安分局副分局長鄭金龍表示，帶回16名涉案人，共11男、5女，均來自自外縣市，年齡在20至30歲間，16人皆採集尿液送檢驗，其中謝男等4名男子以現行犯逮捕，全案依毒品危害防制條例移送偵辦，另群聚施用毒品、違反室內社交安全距離等行為，一併函報花蓮縣衛生局裁罰。

吉安警分局表示，依民宿管理辦法第32條規定，民宿經營者發現旅客有攜帶槍械、危險物品或其他違禁物品、施用煙毒或其他麻醉藥品者，應即通報，且群聚吸食毒品易造成防疫破口，警方未來將持續加強轄區旅宿業臨檢稽查。