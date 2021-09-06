為因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情、降低感染風險，並讓整體防疫更加完善，衛生福利部及教育部規畫共同為年滿12歲至未滿18歲的青少年，進行疫苗接種服務。教育部長今天表示，學生打疫苗可請三天假（含接種當日），必要時得延長。

國高中生接種BNT流程。(教育部提供)

教育部表示，接種疫苗對象為全國國中、高中、五專前三年及110年9月1日前滿12歲國小學生，包含特教學校、實驗教育、矯正學校及少年觀護所、境外臺校、外僑學校、中正預校、大學附設七年一貫學制。

教育部表示，本次接種疫苗以校園接種為原則，預計自110年9月23日起，接種順序自高中/五專起依序安排接種。衛福部已妥適規劃接種作業及流程，並訂有「COVID-19疫苗校園接種作業程序建議指引」供學校遵循，包括接種前準備與注意事項、醫師接種評估、接種疫苗後觀察、學生回家後注意事項提醒等；教育部亦會請學校於學生接種疫苗後，觀察學生身體狀況，適時調整課程內容，安排靜態活動。

若學生接種疫苗後有不舒服的狀況，或是自願到醫療機構接種疫苗者，可以向學校申請疫苗假，不會列入出缺席紀錄，以三天為原則(含接種當日)，必要時得延長；家長如有請假照顧孩子的需求，亦可申請防疫照顧假。

教育部說，此次疫苗接種服務不具強迫性，可視自身需求及個人意願，自由選擇是否接種。家長及孩子請詳閱「BNT COVID-19疫苗學生接種須知」，確實了解須知「疫苗接種禁忌與接種前注意事項」、「接種後注意事項及可能發生之反應」，並在「BNT COVID-19疫苗學生接種評估暨意願書」上簽名，經家長同意且簽名之學生，才予以施打疫苗。

如果孩子因特殊情況無法在校接種，或無學籍的青少年，可由學生及家長至「COVID-19公費疫苗預約平臺」進行意願登記及選擇醫療院所預約接種疫苗，並持意願書至該醫療院所接種疫苗。

教育部呼籲，接種疫苗後，仍需做好個人防疫措施，是否選擇接種疫苗，都要相互尊重。落實社交距離及做好個人衛生防護，讓校園整體防疫更加完善周延。

國高中生可再9/23起於校園集中接種疫苗。(教育部提供)

學生可在醫療院所接種。(教育部提供)

學生自行到疫苗預約平台登記。(教育部提供)