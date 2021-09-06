《斯卡羅》在台熱映，受到許多迴響，收視率還創下公共電視節目21年來新高，《斯卡羅》的粉絲，想親自感受片場的魅力嗎？現在有機會前往位於臺南岸內糖廠影視基地的「清代漢人市街」片場，於9月17日（周五）起至10月31日（周日）止，目前受理團體預約參觀。臺南市政府文化局並特地邀請金鐘美術指導許英光先生重新陳設清代漢人聚落並策劃《斯卡羅》小型劇照展，讓大家一走進片場，有如穿梭時空回到百年前的臺灣府城。

《斯卡羅》臺南片場-清代漢人市街。台南市政府提供

《斯卡羅》岸內基地 0917-1031限時受理團體預約參觀。台南市政府提供

《斯卡羅》原拍攝地之一，為位於岸內糖廠影視基地的清代漢人聚落，參觀詢問度更是爆表。台南文化局表示，由於岸內糖廠影視基地為專業影視拍片用場域，暫非屬一般觀光用途，尚無遊憩相關設施，且仍有工程進行中，目前暫不開放散客參觀。惟因應《斯卡羅》播出熱潮，雖然暫無開放散客入場，但將於9月17日起至10月底，特別開放團體參觀「清代漢人市街」的申請，讓國人仍有機會一探《斯卡羅》的拍攝場景。

《斯卡羅》岸內基地 0917-1031限時受理團體預約參觀。台南市政府提供

台南市文化局長葉澤山指出，岸內糖廠影視基地核心開發區域佔地約10公頃，以時代場景為基地的主要特色，目前已完成的首座時代場景「清代漢人市街」約1公頃，第2座時代場景以及糖廠舊建築修復等工程則仍在進行中。在市府綜合考量防疫政策、參觀品質並兼顧遊客安全的條件下，有限度開放以20人小團制提供線上預約參觀，不開放散客自由參觀。這也將是岸內糖廠影視基地首度面世，因基地鄰近百年鹽水古鎮，非常適合喜愛懷舊的旅客進行一場探索之旅。

台南市長黃偉哲表示，過去民營的電影文化城相繼凋零後，岸內糖廠影視基地是近年國內首座永久型的時代片場，其中《斯卡羅》即是在岸內基地拍攝完成的首部重要歷史劇。今年市府與中央攜手將再投入9000萬經費，進行第2座時代場景擴建及軟硬體建設，目標是打造南臺灣專業的影視基地，以帶動國內影視作品創新發展及多元產出，與影視界一同努力拍出更多優質的臺灣戲劇。

《斯卡羅》清代漢人市街片場團體參觀申請於明(7)日起開始線上受理，開放日為9月17日至10月31日間的每週五、六、日及國定假日，每日開放4個時段、每團為10~20人之間，每人並酌收清潔費50元，相關資訊可至臺南市政府影視支援中心網站查詢。