中央流行疫情指揮中心6日宣布，9月7日至20日維持二級警戒，指揮官陳時中表示，比較多的改變是雙鐵仍不發站票，但是乘載率可以從8成再往上提高到坐滿；遊覽車乘載率原本上限是5成或20人，現在以8成為上限。陳時中提醒，社交距離變短，因此要注意戴口罩，雙鐵和遊覽車也不開放飲食。

指揮中心表示，通案性原則包括：除飲食外，外出全程戴口罩；實聯制、保持社交距離；以及營業場所及公共場域人流控管或總量管制。集會包括婚宴的活動人數上限仍是室內80人、室外300人。

台鐵對號列車開放全車座位發售，不售站票；高鐵開放全車座位數發售，維持全車對號座；遊覽車乘車人數以核定座位數8成為上限，必須全程戴口罩，禁止車內飲食。

仍須關閉的場所包括：歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、錄影節目帶播映場所(MTV)、視聽歌唱場所(KTV)、理容院(觀光理髮、視聽理容)；以及遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館及其他類似場所。