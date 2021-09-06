市長盧秀燕說，市府採納議會建議研議重新規畫財務朝BOT方向執行，可大幅減輕政府負擔促進台中商業經濟繁榮。（陳世宗攝）

歷經三任市長從台灣塔、智慧營運中心到現在台灣智慧營運塔，目前進度為何？市議員陳淑華等今天質詢說，現在根本就是做不出來無法執行，進度反而「倒退嚕」，原本說要招商反而又重回規畫，一切進度都回到0。市長盧秀燕說，因工程及經費龐大要更慎重，未來擬採BOT方式。

陳淑華、謝明源說，台灣塔已投入經費共3億9000餘萬元，智慧營運中心已投入的經費共1億1900餘萬元，兩個合計約5億1000萬元；盧市長上任後就立刻暫停智慧營運中心的履約，2年9個月這段時間市府又花多少錢？整個工程遙遙無期，連規劃招商等都從都發變成經發局，定位不明確還要重新摸索！

陳淑華表示，整個台灣塔、智慧營運中心再變成台灣智慧營運塔，現在又重新定位，若原計劃預算已有重大改變，要求依法重新辦理計畫預算的審查。到底還要再浪費多少年？台灣智慧營運塔這種效率落後、完全空轉，讓市民質疑市府的行政能力。

盧秀燕表示，台灣智慧營運塔是綜合胡志強、林佳龍兩位前市長的不同理念，胡前市長提的台灣塔是以門戶景觀為主，林前市長的智慧營運中心則強調營運內容；她認為兩任市長的構想都很好，市議員意見也成兩派各喜各愛，市府研議將精華融合既有景觀也有營運內容。

盧秀燕說，台灣智慧營運塔目前困境其一是預算不斷提升，台灣智慧營運塔之前是預計採OT營運，由市府自建後委外經營；考量現在即使投入經費可回收的利益卻有限，台北101地上權BOT案是成功模式，市府採納議會建議研議重新規畫財務朝BOT方向執行，將可大幅減輕政府負擔促進台中商業經濟繁榮，目前積極做可行性評估當中。

經發局強調，後續將融合都發局原規劃景觀、營運內容精華，爭取財政部促參經費，規劃採BOT方式進行後續招商興建營運事宜，引進民間參與投資，減輕市府負擔。