大陸演藝圈近期動盪不安，多位高流量藝人都被揪出不良行徑，陸政府決定不再姑息，大動作整頓娛樂圈，除了華語圈明星受影響，南韓藝人的粉絲團也被處罰，原因是他們貼出「非理性追星應援內容」。

微博管理員5日深夜上傳公告，表示大陸中央網信辦發布《關於進一步加強「飯圈」亂象治理的通知》，因應要求開始審查不符合理性追星的粉絲團，經由網友舉報，發現「有部份粉絲帳號在微博傳播非理性追星的應援內容，導向嚴重錯誤」，所以將21個粉絲團帳號禁言30天，名單中都是大咖韓星，像是IU李知恩、金太妍、BTS防彈少年團、BLACKPINK、EXO、NCT、鄭在玹、GOT7 Mark等，追蹤者至少數十萬，影響力不容小覷，微博管理員最後再強調：「微博堅決反對此類非理性追星行為，並予以嚴肅處理。」

微博管理員5日禁言了21個南韓藝人粉絲團。（圖／微博@微博管理員）

被禁言的名單如下。（圖／微博@微博管理員）

根據《關於進一步加強「飯圈」亂象治理的通知》內容顯示，官方將取消明星藝人榜單、優化調整排行規則、嚴管明星經紀公司、規範粉絲帳號、嚴禁粉絲互撕、清理違規群組社團、不得刺激粉絲消費、強化節目設置管理、嚴控未成年人參與及規範應援集資行為，重拳掃蕩所有飯圈亂象。果不其然，陸官方最近也禁言了BTS（防彈少年團）成員Jimin（朴智旻）大陸粉絲後援會60天，因為陸粉絲為了慶祝Jimin26歲生日，特地向南韓濟州航空訂製專屬飛機，短短一小時就集資超過230萬人民幣（約台幣984萬元）；不僅如此，該後援會還在朴智旻生日當天灑大錢包下《紐約時報》、《泰晤士報》的廣告版面，高調的應援活動都被陸官方盯上，加上「限韓令」，自然逃不過懲罰。