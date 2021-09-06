我國中美洲友邦宏都拉斯將於今年11月28日舉行總統大選，共有15組候選人正式登記參選。宏國在野黨「自由重建黨」(LIBRE)總統候選人Xiomara Castro在競選活動中表示，她若當選將與中國建立外交及商貿關係，對此外交部表示，已事先掌握相關資訊並密切注意中。今年適逢台宏建交80周年，兩國邦誼穩固友好。

宏都拉斯左翼主要反對黨「自由重建黨」是由宏都拉斯前總統齊拉亞領導。2009年齊拉亞在政變中被送到哥斯大黎加，數月後偷偷返國。根據路透社報導，自由重建黨2度推舉齊拉亞的妻子秀瑪菈．卡斯楚參選，她日前召開記者會表示，她若勝選，會「立即與中國大陸開展外交和商務關係」。

對此，外交部發言人歐江安表示，我國駐宏國大使館持續與宏國各方人士加强互動與溝通，說明台宏邦誼悠久，兩國合作長期嘉惠人民，對宏國的經濟與社會發展具有重要作用，同時我方也提醒宏方瞭解中國政府的承諾向來華而不實，以及為破壞友邦與台灣外交關係使用一慣技倆。

本年適逢宏都拉斯與台灣建交80周年，兩國邦誼穩固友好，各項合作計畫推動順利，成效良好，獲得宏國朝野及人民的普遍肯定。未來我國將在深厚友好的合作基礎上，持續強化台宏兩國合作關係、鞏固邦誼。