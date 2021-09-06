有「國民妹妹」之稱的南韓21歲知名女星金裕貞（김유정），由童星身份出道後，接續演出多部電視劇受到觀眾喜愛，近日也推出全新古裝電視劇《紅天機》，令粉絲相當期待她在戲裡的表現。昨（6）日她在個人IG上曬出工作側拍近況，罕見露出凹凸有致的好身材，令網友忍不住大讚「小女孩長大了」。

金裕貞出道以來一直給人甜美可人的形象，即使成年也散發出清新、優雅的氣質，而穿著風格一向簡單隨性的她，近日在個人IG上所PO出的造型側拍照，卻突破以往的穿搭風格。只見她在照片中，穿著一件黑色細肩帶低胸連身短裙，搭配黑色過膝長靴，坐在板凳上跨坐著雙腳，並對著鏡頭露出甜美微笑，雖金裕貞的整體造型看起來相當有個性，但由上往下的「上帝視角」，還是意外讓她露出性感深溝與白皙腿根。

火辣照片公開後短短一天，便吸引超過70萬人按讚，網友紛紛留言「小女孩真的長大了，越來越美了」、「你認真要變這麼辣嗎？」、「愛死妳了」、「怎麼越長大越性感」、「感謝你沒長歪」、「怎麼能美成這樣」。

金裕貞自4歲進入演藝圈後便成為童星拍攝一系列的廣告及電視劇，陸續在《擁抱太陽的月亮》、《雲畫的月光》、《便利店之星》等劇中演出，以自然又精湛的演技成功打開知名度，還在各大演技大賞中多次獲得「女子人氣獎」，讓她人氣噴發躍升第一女主角。近日，她與安孝燮、孔明所主演的古裝電視劇《紅天機》也在8月30日正式上映，同樣吸引網友熱議。