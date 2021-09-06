嘉義市長黃敏惠（右）感謝嘉義市不動產開發商業同業公會理事長呂冠衡（左）捐贈細空針。（嘉義市政府提供）

疫苗專用1cc空針。（嘉義市政府提供）

嘉義市長黃敏惠感謝民間社團捐贈疫苗專用1cc空針。（廖素慧攝）

BNT疫苗陸續抵台，中央將開放校園族群施打疫苗，嘉義市6日獲捐贈2批疫苗專用的1cc空針，共有5萬400支，市長黃敏惠頒發感謝狀，感謝民間團體以實際行動支持市府的防疫工作能夠持續前進。

嘉義市南區扶輪社暨弘安藥粧生活館、嘉義市不動產開發商業同業公會，今天分別捐贈2萬5400支、2萬5000支疫苗專用1cc空針，提供嘉義市第七輪疫苗接種者及國高中生使用，市長黃敏惠代表受贈。

黃敏惠表示，感謝嘉義市南區扶輪社暨弘安藥粧生活館、嘉義市不動產開發商業同業公會捐贈疫苗專用1cc空針，對於市府防疫工作「如虎添翼」，讓孩子能安心上課。

黃敏惠表示，截至5日上午10點，嘉義市疫苗接種涵蓋率53.26％，高於全國平均值44.18％嘉義市人口密度為全台第二高，確診個案卻是台灣本島最低的城市，防疫成績歸功於市民朋友自律，並配合各項防疫政策，還有民間企業同心協力。

嘉市府衛生局表示，1cc空針的針頭細小，接種時更無痛感，且針筒內疫苗殘留量更少，能發揮每瓶疫苗的使用效率，此外，醫護人員認為針的刻度明顯，可更精準、輕鬆抽取需要劑量，有助於提升防疫工作量能。

嘉義市南區扶輪社長陳俊男、嘉義市不動產開發商業同業公會理事長呂冠衡表示，捐贈空針是身為市民的小小貢獻，感謝醫護人員在防疫最前線，持續守護民眾健康安全，希望捐贈能拋磚引玉，有更多民間企業一起用行動力守護嘉義、守護台灣。