中秋節開不開放烤肉？嘉義縣：依中央規範 15:142021/09/06 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受到新冠肺炎疫情影響，加上Delta等變種病毒傳染力強，嘉義市早一步宣布社團、社區中秋活動禁止，但家人烤肉不限制，鄰近的嘉義縣目前態度持平。圖為烤肉示意圖。（達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到新冠肺炎疫情影響，加上Delta等變種病毒傳染力強，嘉義市早一步宣布社團、社區中秋活動禁止，但家人烤肉不限制，鄰近的嘉義縣目前態度持平，表示依中央疫情指揮中心規範，嘉義縣的中秋節活動會視疫情狀況，隨時滾動檢討調整。 手機能查足跡重疊確診者？莊人祥曝實聯制使用原理 這車位寬僅180公分能停車？網揭格線1疑點：案情不單純 #嘉義縣 #中秋節 #規範 #Delta #烤肉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中市是否禁止中秋節活動？盧秀燕：市府密切留意中央後續指引 14:252021/09/06 生活 嘉義科學園區 落腳太保 04:102021/09/06 財經要聞 越南疫情崩潰 內行爆真實慘況：企業會倒一片 11:242021/09/06 財經 嘉義科學園區 落腳太保農場 04:102021/09/06 社會新聞 立委何欣純籲政府加速振興券發放流程 讓全民在中秋節前就能使用 12:572021/09/06 政治 海納百川》國民黨已無迴避統一的本錢（吳建國） 14:202021/09/06 海納百川 機組員被發紙尿片喊沒人權 醫怒批：航空業沒特別偉大 09:452021/09/06 生活 台鐵國慶連假加開102班次 10日0時開放訂票 11:122021/09/06 生活 移民署再查獲可疑豬肉製品322公斤 50公斤含非洲豬瘟病毒 14:142021/09/06 社會 蘇揆宣布在太保設置嘉義科學園區 14:072021/09/06 區域情報-其他 妮可基嫚被爆受夠香港拍片環境 怒摔東西搭私人飛機回澳洲 11:072021/09/06 娛樂 生活熱門新聞 新北幼兒園＋9全送醫 確診老師足跡曝光：捷運站、購物中心 - 生活 幼兒園教師有症狀仍上課3天 陳時中：恐已爆多波感染 - 生活 長榮2機師、機師兒基因定序出爐 全染Delta病毒 - 生活 第9輪有望打BNT 陳時中曝優先接種條件 - 生活 新北幼兒園8童確診 陳時中坦承：染疫的人可能更多 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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