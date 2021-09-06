受到新冠肺炎疫情影響，加上Delta等變種病毒傳染力強，嘉義市早一步宣布社團、社區中秋活動禁止，但家人烤肉不限制，鄰近的嘉義縣目前態度持平，表示依中央疫情指揮中心規範，嘉義縣的中秋節活動會視疫情狀況，隨時滾動檢討調整。