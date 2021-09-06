鈴木亮平主演日劇《TOKYO MER 行動急診室》開播後屢屢創造話題，平均收視率也穩坐夏季檔王座。而從第1集開始喊出「往生者0人」的口號，在昨晚（5日）播出第10集破功，飾演恐怖組職成員「樁」的城田優更是壞到最高點，下手之狠毒讓網友不得不暫時討厭他，大喊「不能接受」，紛紛表示對於這集最後的劇情實在太殘酷，虐心程度完全超乎想像，飾演麻醉醫師冬木的男星小手伸也透露：「拍這集的時候大家都很難過，是邊哭邊拍的。」

該劇不但成為鈴木亮平的演藝生涯代表作之一，劇中「只是等待的話，是無法救人的」等名言，在劇中多次「差點失去意識」，讓觀眾大讚「竟可以演得如此逼真」等評價。他在第十集播出前，在推特發文寫道：「今晚是『TOKYO MER』最終章的前篇，『救人』的意義為何。希望透過連續劇故事，歌頌在現實社會中，今天也持續工作的勇敢人們。今晚也向為他人努力著的人們獻上敬意。」

《TOKYO MER 行動急診室》在夏季檔創下漂亮收視數字，甚至在奧運期間也是正面迎擊，也連續三週獲得「ORICON NEWS」所統計的「連續劇滿足度」第1名，而完結篇也宣布會加長15分鐘，至於日前公布確診新冠肺炎、飾演公安部刑警的稻森泉與馬場徹，在第10集則因為隔離完全沒有演出，是否會在完結篇復出，也是另一個注目焦點。該劇friDay影音也同步跟播中。