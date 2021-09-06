新北市鶯歌區近日流傳在老街一帶即將舉行「送肉粽」儀式，且選在重陽節晚間舉行，由於送肉粽路線不明，當地人議論紛紛，擔心碰巧撞見，有沖煞風險。不過，區公所否認表示，根本沒有要舉行該儀式，僅是在定點舉行誦經法會，僅會有法師參加，不會有相關人士，呼籲民眾放心。

送肉粽儀式是傳統除煞儀式，在中南部縣市較為常見，若有民眾輕生，當地會邀請法師舉行法會，並從事發地點沿路將輕生相關物品送到河邊或海邊，儀式前會公告鄰里，使家戶各自緊閉門窗、貼上符令以戒備，避免沖煞。

鶯歌區某公寓大廈管委會近期張貼公告指出，當地將舉行送肉粽儀式，定在9日晚間9時30分至12時，請住戶在這段時間改從大門進出，避免從辦公室側門進出，以防沖犯。當地人士擔心，該地臨近老街，送肉粽路線未公告，恐會引發居民恐慌，尤其正值鬼月心裡難免毛毛的。

對此，鶯歌區公所表示，根本沒有要舉行送肉粽儀式，北部沒有這樣的傳統，因為3號公園周邊發生意外，為安撫人心才舉行相關法會，並不像外界謠傳要舉行送肉粽，希望民眾不要臆測。

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