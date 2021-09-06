南屯區知名月餅業者廖學從董事長，致贈50盒月餅禮盒慰勞台中市政府警察局第四分局的全體同仁，提前讓員警感受中秋過節氣氛。（警方提供）

月圓人團圓的中秋佳節將屆，面對新冠肺炎Delta變異病毒來勢洶洶，防疫工作現階段仍不可大意。第一線警察人員與民眾直接接觸，是為染疫高風險族群之一。南屯區知名月餅業者廖學從董事長致贈50盒月餅禮盒慰勞臺中市政府警察局第四分局的全體同仁，提前讓員警感受中秋過節氣氛外，亦將對警察同仁所有的關心和祝福都包進蛋黃酥的內餡裡，感謝員警這段期間的辛勞。

廖學從表示，現在二級警戒期間，加上Delta變異病毒入侵，顯示國內疫情還不能鬆懈。面對中秋節連假即將到來，大家可以安心過節的背後，都是因為有這些默默在背後守護我們的無名英雄；為了讓肩負轄區治安及交通維護的警察們可以享受中秋月圓人團圓的氣氛，提前於中秋節前夕致贈50盒蛋黃酥月餅禮盒。

員警看到剛出爐的排隊美食在眼前，一口咬下，鹹甜中帶著一抹甜，滿滿的幸福感在嘴巴中散開，感受到濃濃的中秋氛圍，直呼：「好幸福」!

第四分局表示，防疫期間感謝各界對於警察的支持，對於第一線的執勤人員而言，無非是一股支持的穩定力量，讓員警能安心防疫，守護民眾安全與健康。同時再次呼籲民眾外出時務必全程配戴口罩、切勿群聚，遵守防疫政策及措施，團結一致共同戰勝病毒，維護你我美好的家園。