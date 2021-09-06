台中市林姓男子6日凌晨與友人聚餐喝酒，徒步行經北區行人穿越道，走到一半時變紅燈，遭直行闖紅燈，楊姓駕駛自小客車給撞傷，當場造成林男全身多處擦挫傷，經送醫無大礙。警方初判，林、楊2人違反號誌規定，將依法告發，行人處300元、小客車駕駛罰1800至5400元罰鍰，肇事原因仍待釐清。

警方指出，6日凌晨2時許，42歲楊姓男子當時駕駛自小客車，由復興路沿精武路往一中街方向行駛，38歲林姓男子則由精武路中興堂沿行人穿越道，徒步穿越精武路，當自小客車行經行人穿越道時前車頭與行人身體右側發生碰撞，當場造成行人林男多處擦傷，經送醫治療後，已無大礙。

台中市警第二分局交通分隊小隊長林睿翰說，警方接獲報案在北區雙十路與精武路口，發生自小客車與行人之A2類交通事故案，楊姓男駕駛在穿越路口時是闖紅燈，當時林姓行人走在行人穿越道時是綠燈，走到一半卻轉換紅燈，楊男事後酒測無酒精濃度，但雙方均違反交通號誌規定，將依法開罰。

林睿翰提醒，用路人行經路口時，務必「路口停讓」，車輛間與人車彼此之路口停讓觀念，不論是行人及腳踏車，通過路口也要注意，除了遵守號誌、標誌、標線通行當遇到行人號誌綠燈讀秒不夠時請等下一個綠燈亮起時再通過。

市警第二分局長陳家銘呼籲，行人行經行人穿越道仍需遵守號誌，車輛行經行人穿越道需減速慢行，用路人使用道路均需遵守交通規則，才能行的安全，快樂出門，平安返家。

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