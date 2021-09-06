才剛申請破產重整的菲律賓航空(Philippine Airlines)6日表示，因為生意不好飛機太多用不到，打算將退租空中巴士與波音等22架航機。

上周，菲律賓航空才在美國申請第11章破產保護，以便進行重整。同時，菲航也希望能繼續營業並籌措新的資金。菲律賓航空表示，預計最快要到2024年或2025年左右，才能恢復疫前正常水準，所以現在先退租22架飛機。

菲律賓航空的機隊原先有92架，在退租約4分之1後，現在變成70架飛機。菲航指出，曾與空中巴士商議過，希望13架窄體航機可延後交機。同時，也選擇取消2026年至2030年間部分訂單。

目前，在申請第11章破產保護後，菲律賓航空也開始重建財務，希望能將負債減少20億美元。其中，包括自己大股東PAL控股的5.05億美元長期債務股本與債務融資，還有來自新投資人1.5億美元的另一個債務融資項目。

而日本全日空(ANA)則握有部分PAL持股。