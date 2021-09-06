新北市一所幼兒園爆群聚感染，8名幼兒及1名家長確診。疫情指揮中心指揮官陳時中表示，該幼兒園的規模並不大，但陽性率非常地高，研判裡面已經有幾波的感染，並請新北市盡快家戶匡列。

陳時中今於記者會中說，幼兒園群聚案目前共匡列109人，其中有60人列為居家隔離，疫調發現是有混班上課的情況，不是很大的學校，晚上還有安親班，因此採檢情況我們是滿擔憂，由於目前已經採檢49人，待採26人，其實檢驗中還有34人，換句話說，現在有結果的人並不多，但陽性率非常高。

幼兒園確診關聯圖。（圖／指揮中心提供）

陳時中接著說，從時間序來看幼兒園老師從8月27日就有症狀，8月30日就有嗅味覺的問題，但直到9月4日做篩檢才確診，由於教師跟幼兒相處的時間相對的長，在裡面是不是有幾波的傳染，需要更多證據解釋清楚，但目前我們最擔憂是陽性率非常的高，盡快請新北市家戶匡列。

陳時中也表示，開學後相關群聚是有可能的，但呼籲有症狀不要到學校去，進到校內、園內口罩要戴好，人員也不要混雜，吃飯距離要拉出來。

另外，教育部長潘文忠說，這個幼兒園的規模是42位學生，其餘就是9位教職員，規模並不大。

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