42歲影后章子怡2015年與歌手汪峰結婚，小倆口接連在2015年生下女兒「醒醒」、2020年生下兒子，湊得「好」字，章子怡也把汪峰和前女友所生女兒「小蘋果」視如己出，幸福組成一家五口，而近期適逢北京環球影城試營運，章子怡和汪峰也帶著子女到樂園玩，章子怡就被網友拍到她拍母愛抱著1歲兒子看表演，而15歲小蘋果和5歲醒醒幾乎都黏在一起，姊妹感情相當融洽。

有網友在北京環球影城遇到章子怡、汪峰一家五口，照片中，章子怡身穿黑色深V上衣、裙子，腳踩布鞋，章子怡雖然低調戴著漁夫帽、深色口罩，但仍擋不住她的濃濃星味，章子怡噴母愛抱著兒子看表演，汪峰則是頂著平頭，臉戴墨鏡和口罩，全程陪在老婆身邊。

15歲小蘋果則披上黑色披風，COSPLAY扮哈利波特，小蘋果也不忘照顧5歲妹妹，姊妹倆親密坐在同一張椅子上，小蘋果一手還護著醒醒，兩人走到哪幾乎都黏在一起，姊妹感情相當融洽，而章子怡、汪峰一家五口逛樂園，也讓外界看到他們的好感情。

章子怡、汪峰現身北京環球影城。（圖／取材自新浪娛樂）

其實章子怡和繼女的互動一直都是外界焦點，章子怡一直以來都把小蘋果視如己出，陸網日前還捕獲，野生章子怡和小蘋果現身成都的旅遊景點逛街，章子怡親密地勾著女兒的手臂，母女邊逛街邊聊天，互動相當融洽，42歲章子怡保養有術，讓她和15歲的小蘋果看起來就像閨密，母女的好感情更是羨煞眾人。