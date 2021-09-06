全球下載量過億，最受歡迎的末日喪屍策略手遊《全面屍控》，今（6）日舉行全球上市週年慶典活動，玩家們不僅能免費領取兩位傳奇英雄、200抽，還有機會獲得終極大獎「藍寶堅尼」夢幻跑車！各路英雄好漢趕緊進入遊戲，再次與喪屍開戰！

全球同服作戰 《全面屍控》正式登陸日本

就在《全面屍控》即將邁入週年之際，首先傳來了一個令全球玩家振奮的好消息，遊戲於8月26日正式登陸日本了！日本版本除了請到知名巨星藤原龍也擔當代言人，聲優部分也不含糊，包括「杉田智和」、「花澤香菜」的堅強聲優陣容，讓遊戲也充滿著濃厚的日本風格，再加上在地客製化的日式市政廳、添加的日本專屬劇情，以及日本英雄「七海」，可預見遊戲將會有眾多的日本玩家加入！因為《全面屍控》獨特的全球同服、支持多語種同步翻譯，你將可以與日本玩家以及更多的外國玩家組建跨國聯盟，一起合作打擊喪屍，藉由這樣的設計，你也可以交到不少的各國國際友人喔！

《全面屍控》日版代言人亮相！

超優渥週年活動展開 週年慶代言人「Yuki徐懷鈺」登場

當然為了喜迎遊戲週年慶，官方也同步舉辦了超優渥的回饋活動，與玩家們同樂。在英雄的部分，本次透過活動將可免費獲取新推出的英雄「貝卡」，以及陰屍路聯動英雄「戴瑞」。此外，遊戲內只要參加活動，還可以獲得200抽，在慶典活動頁面還能額外得到30抽！

週年慶典新玩法，全服一起打造承載人類希望飛艇

週年慶推出各種主題造型外觀

高人氣新英雄「貝卡」火熱登場

「貝卡」原本是遊戲中NPC，在本次改版中將變身為新英雄登場。她是遊戲中第一個橙色等級的輔助型英雄。在週年慶活動中，只要首日簽到就可獲得，後續參加活躍活動，可獲得碎片繼續培養。值得一提的是，本次週年慶代言人「Yuki 徐懷鈺」，也會以貝卡的造型登場！

「貝卡」是《全面屍控》中很受歡迎的NPC

貝卡技能將給予新手玩家很大的幫助！

陰屍路聯動英雄「戴瑞」連攜助力

活動期間完成線索任務即可獲得聯動英雄「戴瑞」。聯動英雄可作為連攜英雄繼承原英雄的成長度及屬性，提升英雄帶兵策略豐富度。此英雄也可收集碎片提升，提升後可以連攜更強的英雄。

陰屍路聯動英雄「戴瑞」也可透過活動免費拿到

免費開箱200抽 豪華寶物等你來領取

玩家在活動開啟期間的任何時間進入遊戲，會得到一個為期7天的200抽活動。此活動可獲得包含加速、英雄碎片等高級道具。

總共200抽，讓你一次抽到滿足

超級活動壓軸 夢幻跑車獎落誰家

除了豐厚的遊戲內活動獎勵，在週年慶期間《全面屍控》也全球同步舉辦最夢幻的超跑大獎活動。玩家只要在活動期間9/3～10/31進入活動頁面，累積助力值，達到一定的目標即可獲得相對應獎勵，達到特定的目標就可獲得抽獎的資格，累積越多抽獎的機率就相對越高。

本活動是全球伺服器同時進行，抽獎獎品十分豐厚，包含亞馬遜購物狂歡，以及最受玩家們矚目的終極大獎「藍寶堅尼」夢幻跑車一輛。這麼豐盛的獎品，相信各位玩家們都已經非常心動了！有興趣的玩家趕快進入遊戲內參與，或許夢幻跑車就是屬於你的！

終極大獎「藍寶堅尼」跑車

更多週年慶活動資訊，歡迎前往官方粉絲團或在遊戲內查詢。