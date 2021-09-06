苗栗縣政府衛生局將於7日在造橋鄉活動中心開設快篩站。（謝明俊攝）

染疫長榮機師案16120曾在苗栗縣頭份市及造橋鄉活動，苗栗縣衛生局啟動快篩，先委由頭份為恭醫院快篩站針對機師頭份老家周邊足跡重疊民眾實施快篩，共篩檢479人後全為陰性。衛生局將從7日下午起在造橋開設快篩站，呼籲有足跡重疊者踴躍前來快篩。

衛生局指出，長榮機師案16120因曾於8月28日回苗栗頭份老家探親，衛生局啟動社區快篩，委由為恭醫院協助快篩採檢，針對設籍於頭份市成功里12、13及14鄰居民，共篩檢479人，其中4人快篩呈現弱陽性，當場加採檢PCR後皆為陰性，另外有51人因有症狀改以PCR檢驗，亦全數陰性，衛生局呼籲民眾可放心，不用過度緊張。

衛生局指出，長榮機師群聚事件，中央疫情指揮中心已於9月4日針對8月13日至9月2日期間，曾與確診者接觸或曾於相關時間及地點出入的民眾，發送疫情警示簡訊，許多鄉親反映有接獲簡訊，但本次細胞簡訊匡列的範圍時間很長，即使足跡與時間重疊，風險還是很低，簡訊的目的是希望民眾「有症狀」再去篩檢，這段期間多觀察自己的身體狀況，但並不是收到簡訊的人，就一定都要去篩檢，鄉親不需太過恐慌。但如有篩檢需求，可洽縣內10家採檢醫院，包括部立苗栗、大千、弘大、協和、大順、李綜合、通霄光田、為恭、重光及慈祐等醫院，本簡訊採檢方案，醫院要收取費用500元。

至於造橋鄉大西村將從9月7日下午13：30至16：00，在造橋鄉綜合活動中心辦理社區快篩站，衛生局請大西村居民及與案16120足跡有重疊的民眾，持身分證及健保卡雙證件證明，若戶籍不在但實際居住者可請里鄰長開立居住證明，請符合對象多加利用。

衛生局並呼籲，苗栗縣高端疫苗尚有4千劑，可供20歲以上未接種新冠疫苗民眾施打，民眾如有需要，可直接到18個鄉鎮市衛生所、13家醫院及41家合約診所進行接種。