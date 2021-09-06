直播》傳南下選高雄市長？柯文哲自己怎麼說 15:042021/09/06 中時新聞網 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲。（北市府提供／游念育台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【LIVE直播】新北疫情「拉警報」 北市螺絲得拴緊！柯文哲最新說明｜2021.09.06 訂閱影音： 中時新聞網 中央流行疫情指揮中心今公布國內新增16例COVID-19確定病例，分別為9例本土及7例境外移入；確診個案中無新增死亡。其中北市並無新增病例，但市長柯文哲日前因為「南下參選」的傳言引起相當大的討論，對此柯文哲將進行說明。 阿北南征？傳柯文哲2022選高雄 「祕密會議」提辭市長時間 柯文哲2022南下選市長？民眾黨立委：高雄離他太遙遠 #柯文哲 #無新增 #南下 #北市 #高雄市長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳金芳快評》柯文哲戰高雄，有影無？ 11:512021/09/06 快評 趙少康「戰鬥藍」為何不斷壯大？帥哥議員吐心聲 07:202021/09/05 政治 傳柯文哲南下選高雄市長 宅神大驚：民眾黨不知「這2字」怎寫？ 10:442021/09/06 政治 行程跑遍大桃園為選市長熱身？謝立功：不否認願意嘗試 16:202021/09/05 政治 為選舉熱身？柯文哲親下高雄「拜訪友人」 18:422021/09/05 政治 淡北道路說明會 里長憤離席 04:102021/09/06 地方新聞 傳柯文哲明年親征高市長選戰 本尊「賣關子」北市府稱玩笑話 11:152021/09/06 政治 蘇貞昌拍板 嘉義科學園區落腳太保農場 12:032021/09/05 政治 《台北股市》Q4法人主導盤 此波反彈看電子 09:112021/09/06 財經 史話》鄭成功和清廷拉鋸戰──台灣在大航海時代的戰略地位（二） 00:002021/09/06 兩岸史話 退休警影射「開謝長廷兒罰單吃2申誡」 北市警緊急回應 23:442021/09/05 社會 政治熱門新聞 獨》海軍「愛之船」疑雲是松山之亂翻版？誤刪影像艦長超狂背景曝光 - 政治 柯P私下聊天時這樣形容陳時中 吳子嘉氣昏 - 政治 女士官深夜進艦長室成「愛之船」？ 海軍懲處艦長：維修電腦時間不當 - 政治 疫情再起 陳柏惟罷免投票會過嗎 刪Q總部爆民調 - 政治 吳子嘉大膽預測柯P可能選這縣市 徐巧芯嚇了一跳 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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