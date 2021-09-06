【LIVE直播】新北疫情「拉警報」 北市螺絲得拴緊！柯文哲最新說明｜2021.09.06

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增16例COVID-19確定病例，分別為9例本土及7例境外移入；確診個案中無新增死亡。其中北市並無新增病例，但市長柯文哲日前因為「南下參選」的傳言引起相當大的討論，對此柯文哲將進行說明。