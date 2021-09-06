新竹漁港漁產直銷中心將要拆除，新建物將打造兩層樓的波浪建築，與波光市集聯手推出「臨海雙波浪購物區」，預計2022年底完工。（新竹市政府提供示意圖／陳育賢新竹傳真）

已使用25年的新竹漁港漁產直銷中心將要拆除，新建物近日已開工，將打造兩層樓的波浪建築，與波光市集聯手推出「臨海雙波浪購物區」，預計2022年底完工，而舊中心則將在新建物完工後，待88攤生鮮食品攤商與15間海鮮餐廳業者完成進駐後拆除，讓攤商可無縫接軌入駐。

市長林智堅表示，市府近年積極推動新竹漁人碼頭計畫，改善漁港環境，漁產直銷中心是計畫裡最後1塊拼圖，由於現有建物完工使用25年來從未整修，而建物鄰近海邊，相關設備易鏽蝕損壞，主體建築也因基地沉陷逐漸裂損。

考量修復成本與整體效益，市府決定新建1棟直銷中心，待新建物完工後再將老建物拆除，新建工程則由新竹區漁會出資7000萬元，加上市府經費共投入2億元，攜手打造全新漁產品直銷中心，改善購物環境盼帶入更多消費人潮。

市府指出，新直銷中心建築物主體將延續波光市集設計，為周遭景觀打造一致性視覺，除有波浪曲面屋頂，顏色也採深棕色與混凝土色系，建築物高7.2公尺，佔地5236平方公尺、整體樓地板面積達6390平方公尺。

為避免生熟食氣味雜混，全新的直銷中心將分隔為兩區，生鮮乾貨區採1樓挑高，增加採光與通風。餐廳區則設計為兩層樓，提供用餐者絕佳海港視野，提高整理購物與餐飲環境衛生，盼增加漁民收益、促進轉型觀光休閒漁業。

市府產業發展處長張力可指出，直銷中心以「不間斷營運」作整體街廓改造，現有直銷中心的戶外攤商已在今年8月移至波光市集營運，騰出後的空地則是新直銷中心的基地，新直銷中心完成後，讓攤商先搬遷進駐新基地，才會拆除舊直銷中心，降低攤商在施工期間造成的影響。

另，在東大路4段也將設置一處端景廣場，從東大路上即可遠眺新竹漁港，新的直銷中心也將搭配東大路端景，成為新竹漁港內商業重區的新地標。