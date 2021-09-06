行政院前政務顧問徐德馨的妻子黎秀珠，被控以「印股票換鈔票」的方式，透過地下盤商販未上市公司航欣股票，與共犯獲取的不法財物多達2.3億餘元。台北地院歷經4年審理，日前依《證券交易法》證券詐欺等罪判黎女9年徒刑，未扣案犯罪所得5781萬元應發還被害人。

根據航欣科技官網相關資料，公司創立於1981年，設址新竹縣竹北市，主要營業項目為生產車用產品如衛星導航、汽車保全、藍芽等。

航欣科技2016年間爆發欠薪糾紛，且有投資人發現購買該公司股票後認為受騙，憤提告檢舉，檢調追查發現，航欣實際負責人黎秀珠自2014年起透過地下盤商，用20元至70元不等的價格，以「印股票換鈔票」手法販售航欣的股票。

台北地檢署2017年間起訴黎秀珠、2名盤商及9名人頭，北院日前審結，依《證券交易法》證券詐欺等罪重判黎女9年徒刑，其餘共犯也分別遭判得易科罰金之刑、不得易科罰金之刑、或緩刑。