北市天母北路一處便當店，6日中午11時許，出現4名穿著黑襯衫的年輕人在路邊撒冥紙，還站在人行道上拉起白布條，引發路人側目，警方獲報到場，經查是胡姓店主積欠17萬房租，又在隔壁承租另外一間店面，房東才會找人在布條上寫「有錢不給」，但4人行為已觸犯恐嚇、妨害秩序等罪，立即被帶回派出所送辦。

租屋的店家姓胡，自2019年承租店面營業，近來因疫情關係積欠17萬房租，房東以為是店家經營不善，不料，卻是惡意積欠，明明有錢卻在隔壁承租另一間店面營業，明顯故意不還，氣得找來4名年輕人，在門口拉布條討錢。

被捕的郭姓男30歲、鄭姓26歲、劉姓20歲、廖姓20歲男子，均稱是受人之託，但並未指出是誰，警方初判，白布條上寫胡某某「惡意欠房租，有錢不給」布條，初判與房東逃不了干係。警方將後續通知房東到案，說明是否與黑衣人有關，涉嫌教唆他人到場鬧事。