1名網友的阿嬤多年來經營小雜貨店，日前收到1名男子的紙條與2千元現金，紙條內容提及該男子很久以前曾給阿嬤1千元假鈔，多年來一直良心不安、很愧疚，因此決定還給阿嬤2千元；不過其他網友看到後紛紛歪樓，「沒關係，阿嬤也是找假錢」、「阿嬤因為轉用假鈔，昨天才放出來」、「其實這2千元也是假的」。

該名網友在臉書「爆料公社」表示，他的阿嬤經營1間雜貨店，日前阿嬤收到1名男子的紙條，紙條內還夾著2張1千元紙鈔，紙條內容寫道「我年少時曾拿1000元假鈔買冰，長大至今深感對不起，懺悔愧疚，奉上2000元，希望您原諒。」原PO事後將紙條內容曝光，笑說「知錯能改善莫大焉」。

阿嬤多年來經營小雜貨店，收到1名男子的紙條與2千元現金，紙條內容提及該男子很久以前曾給阿嬤1千元假鈔，多年來良心不安，因此決定還給阿嬤2千元。（翻攝自臉書「爆料公社」）

其他網友則留言說，「阿嬤回信表示：其實當年找你的錢也是假的， 而且冰也是過期的」、「過2天換菜攤老闆收到阿嬤的懺悔信」、「阿嬤：沒關係，我拿著你的1000塊去買1塊垃圾袋，我賺的比你還多」、「阿嬤因為使用假鈔，昨天才放出來」、「他在測試阿嬤，這是更新的1000假鈔，看他能不能看得出來」。

根據刑法第196條第1項指出，「行使偽造、變造之通用貨幣、紙幣、銀行券，或意圖供行使之用而收集或交付於人者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科15萬元以下罰金。」罪刑可說是相當嚴重；不過原PO的美意是讚許對方勇於認錯、補償的心態，沒想到其他網友紛紛「歪樓」笑翻眾人。