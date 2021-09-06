西班牙18歲小將阿卡瑞茲(Carlos Alcaraz Garfia)6日驚奇殺進美網男單8強，成為美網自1963年以來最年輕的8強選手！阿卡瑞茲大戰5盤之後以5-7、6-1、5-7、6-2、6-0擊敗德國的葛喬維茲克(Peter Gojowczyk)，「這是夢想成真，能夠在大滿貫比賽生存到第2個星期，我超級興奮的。5盤大戰確實很辛苦，我希望以後能打進更多的大滿貫8強戰。」

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阿卡瑞茲出生於2003年5月5日，前球王阿格西(Andre Agassi)在1988年殺進美網8強，當時他也只有18歲，不過以參賽的時間相較，阿卡瑞茲比當年的阿格西年輕了8天。阿格西後來輸給球王藍道(Ivan Lendl)而止步4強。

1989年法網，美國小將張德培(Michael Chang)以17歲又109天的年齡摘下冠軍，他在決賽打敗了藍道，最年輕摘冠的紀錄至今無人能及。

體力是年輕選手的先天優勢，阿卡瑞茲前一輪打敗了喜歡上廁所的西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)，連續兩戰都用掉5盤。前一位做到的最年輕選手也是張德培，他在1988年美網才16歲就連贏兩場5盤大戰。

阿卡瑞茲的8強戰對手是第12種子歐格阿里亞辛(Felix Auger-Aliassime)，來自加拿大的歐格阿里亞辛今年也才21歲，他說：「年齡只是個數字，阿卡瑞茲看起來已經是個成熟的選手了。」