長榮航空發生3機師突破性感染，其中一名機師的兒子也確診，指揮官陳時中日前透露「考慮讓機組員打第3劑疫苗」，今日他也再表示，目前距離國外建議的時間都還沒到，但會請專家委員審查。

長榮航空爆發突破性感染，3名機師加上1名家屬今日確認都是Delta病毒，只是病毒株序列不相同。是否應追加第3劑疫苗？陳時中之前曾表示會考慮讓機組員打第3劑，指揮中心專家小組召集人張上淳昨日曾表示，專家諮詢小組確實有在考慮，但現在還希望能有多一點資訊，還要看整體疫情狀況和疫苗配送到位狀況，還需要跟指揮中心討論，看什麼時間要追加第3劑，目前暫時還沒定案。

今日陳時中再鬆口表示，國外建議第3劑應在接種完第2劑後6個月、8個月甚至是9個月，目前機組員距離施打第3劑的間隔時間都還沒滿，「會請專家委員來review（審查）一下」。

至於機組員同住家人能否優先接種，陳時中表示，還是要依照開放年齡施打。