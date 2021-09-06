電池模組大廠新普（6121）公告8月業績，在傳統旺季之下，新普8月營收以82.32億元寫下今年新高紀錄，月增0.4％、年增11.5％，同時也創下歷年同期新高，展望第三季，雖然電子業普遍有長短料的干擾，然新普預期第三季營運將優於第二季。

累計新普今年前8月營收達629.74億元，較去年同期大幅成長30.5％。