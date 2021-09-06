新普8月營收 寫今年新高 15:592021/09/06 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 電池模組大廠新普（6121）公告8月業績，在傳統旺季之下，新普8月營收以82.32億元寫下今年新高紀錄，月增0.4％、年增11.5％，同時也創下歷年同期新高，展望第三季，雖然電子業普遍有長短料的干擾，然新普預期第三季營運將優於第二季。 累計新普今年前8月營收達629.74億元，較去年同期大幅成長30.5％。 大立光8月奮起 9月更旺 亞德客-KY 8月及前八月合併營收創同期新高 #新普 #月營收 #今年新高 #電池模組 #業績 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》南亞科8月營收 創3年新高 10:022021/09/06 財經 台積電收631元半年高點 聯電轉跌 台股失守17500點 13:412021/09/06 財經 新三板成交額 今年已破人民幣千億 04:102021/09/06 全球財經 雲林國際農機展 今年停辦 04:102021/09/06 地方新聞 《航運股》中菲行8月營收穩站30億 連4月創新高 13:092021/09/06 財經 《光電股》光磊8月營收創近7月高 Q3旺季樂觀 10:362021/09/06 財經 降低缺料衝擊 明泰科技努力改變生產排程 09:572021/09/06 財經 緯穎大馬蓋新廠 搶Q4開工 04:102021/09/06 產業．科技 《光電股》手機鏡頭規格升級見頂 外資看衰大立光 10:532021/09/06 財經 《紡纖股》宏遠8月營收再創高 現增公開申購 13:092021/09/06 財經 《熱門族群》台塑四寶8月營收 3檔雙增 14:172021/09/06 財經 財經熱門新聞 越南疫情崩潰 內行爆真實慘況：企業會倒一片 - 財經 承諾不炒房不賺差價 永慶房屋重磅推出「真房價保證」 - 財經 賣阿榮換二哥來得及？專家給溺水散戶1忠告 - 財經 0056被長榮、友達搞爛 全砍光換0050？正反兩派戰翻 - 財經 中低階5G智慧機恐掉價 聯發科遭降評至中立 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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