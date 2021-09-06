導電漿料大廠勤凱（4760）6日公告8月營收為1.66億元，較去年同期成長81.72％；累計1-8月營收12.27億元，較去年同期成長66.08％。勤凱表示，被動元件導電漿料訂單穩定，整體出貨量較上月增加，惟公司導電銀漿報價反應產品的銀含量及國際銀價，8月份國際銀價走緩，平均銀價8月較7月下跌約4％-5％，以及出貨產品組合隨著銀含量比重受到影響但因整體出貨量仍較上月增加，故營收與上月持平，且仍較去年同期大幅成長81.72％。

勤凱表示，被動元件、太陽能訂單穩定，新購置機器設備也已完成設置正式投入生產，依目前訂單情況來看，下半年銅漿產品需求穩定，初步規劃新產能會以銅漿為優先生產順序，而營收雖會隨產品組合不同及貴金屬報價而有所波動，但在產能擴增之下，出貨量穩定，獲利也能隨之同步表現。

勤凱指出，被動元件下游客戶仍有增產計畫，尤其車用、消費性電子等市場需求仍在，以目前接單情況來看，電容、電感及電阻需求能見度穩定，下半年仍舊維持正向展望。