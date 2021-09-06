即將屆滿卸任的新竹市長林智堅6日拋出新竹縣、市合併的議題，林智堅並表示，這是公共議題，希望縣市建設能更好，大家不要做選舉聯想；市議員兼民進黨新竹市黨部主委陳建名今天更表示，將研擬串聯發起「新竹縣市合併升格」公投。

林智堅表示，拋出合併的議題，是因為在這7年的市長工作期間，發現新竹縣市在城市治理密不可分，像是交通的五楊高架向南延伸、環境的喝好水、垃圾問題、都市發展等，縣市在1982年分家後，新竹縣有很多土地在新竹市轄內，對城市發展造成一定困擾，有急迫性和必要性來倡議，縣市合併是時勢所趨1加1一定大於2。

陳建名則指出，他除了表態支持合併外，更主張應朝「升格」規畫，並打算在新竹縣、市發起「地方性公投」匯聚民意，朝合併升格努力。

他說，多年來新竹縣市共同面臨許多結構性問題，包括縣有土地在市中心精華地段，標售時所造成的衝突，以及攸關民生的交通、水源和垃圾處理等，但縣市政府行政效率有明顯落差，耽誤改革的時機，在在顯示合併的重要性。

陳建名也強調，竹科貢獻國家稅收卓著，科技業人才遍布新竹縣市，應藉合併的機會一併升格為第七都，給人民更好的生活品質。