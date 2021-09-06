陳美鳳接受小路及阿甘的台語大考驗。（民視提供）

王彩樺接受台語大考驗。（民視提供）

民視娛樂節目《娛樂超skr》日前邀請《黃金歲月》演員陳美鳳、王彩樺、葉家妤、GINO、傅子純、陳妍安、蘇炳憲、陳夙雰等人進行趣味「台語字彙王」大考驗。演過無數超夯八點檔本土劇的「台灣最美的歐巴桑」陳美鳳聽到《娛樂超skr》要考她台語，馬上開玩笑吐槽：「沒來演過八點檔的主持人竟然考八點檔演員台語，真的太犀利了！」結果陳美鳳才真正犀利、連續答對5題，受封「台語字彙王」！

第一次接受《娛樂超skr》訪問的陳夙雰，因劇中飾演反派慧珍，忍不住吐苦水表示，每次拍完跟別人耍心機或陷害別人的時候，回家都要多念好幾次經文，來消除業障。

進行「台語字彙王」考驗之前，主持人先問參賽者對自己台語有信心嗎，Gino還信心滿滿說自己是嘉義人「台語算不錯」，沒想到主持人一公布題目馬上腿軟說「糟糕，把自己講太滿了」，蘇炳憲說自己台語一定是不錯，但《娛樂超skr》都走kuso路線，所以題目肯定是「不單純」。王彩樺對兩位主持人出的無厘頭題目大叫「你們真的太扯了！怎麼可以想到這些醋咪的題目」，她自認台語很好，結果卻在台語字彙考驗中頻頻失利，不服輸地說下一次要繼續來挑戰。！

其中一題「棺材底放炮」讓演員群惹出不少笑話，陳妍安說應該是「並碰叫」，王彩樺笑說會不會是「炒螺肉」，所幸陳美鳳、傅子純還有葉家妤說出正確解答「吵死人」，才結束這一波笑話。陳美鳳最後還出考題反問兩位主持人小路及阿甘，「馬後炮」的台語怎麼說，讓主持人招架不住，聽到陳美鳳解答「火車過才敲鐘」後，才豁然開朗直呼「台語真的很美、美鳳姐太有智慧，我們要學的東西真的太廣了」。