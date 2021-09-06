霧峰北峰公園日前有民眾，發現一女子，倒臥在公園長椅旁，身上還有傷口，情況緊急，立即撥打110報案，台中市警局霧峰分局霧峰派出所立即聯繫消防救護人員火速到達現場，發現一年輕女子昏迷受傷，經警方及消防人員即時救護，成功阻止一件憾事發生。

有民眾日前晚間10點，前往霧峰區峰堤路北峰公園休閒運動時，發現公園裡靠近紅色愛心處一公共長椅旁，有一位年輕女子倒臥在其旁邊，地上及長椅上都有血跡，嚇得趕快撥打110報案，警方獲報後即刻轉報消防單位，並火速到場。

警消人員到場後，發現該女子左側頸部與左手腕都有受傷，立即止血包紮後，送往亞洲大學附設醫院救治，幸救治檢查後該年約20歲女子生命跡象穩定，也聯絡到該女父親，到醫院照顧。

該女父親表示，女兒已有4至5年的憂鬱症病史，有定期心理諮詢看診、有長期服用藥物，事發當天，還有去醫院精神科看診，還向醫師表示有輕生想法，當時有與女兒通話，但卻發生斷訊失聯，緊張得立即前往東區分駐所通報緊急協尋，感謝霧峰警方即時救回女兒，警方考量其應以該女傷勢及情緒穩定為優先考量，請該女父親等治療告一段落，再就近前往派出所辦理撤尋作業。

霧峰分局長李建興表示，自殺不能解決問題，卻留給家人無比傷痛，呼籲大家珍惜生命，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路，若有需要可撥打安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我) ／張老師專線：1980／生命協談專線：1995。

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