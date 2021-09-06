雲林縣政府為解決北港鎮新厝里村庄與農田積淹水問題，籌措經費辦理「北港鎮新厝里後溝子中排改善工程」，6日雲林縣長張麗善前往會勘，該案工程總經費為972.3萬元，將藉由排水路改建恢復渠道通洪能力，改善後溝子中排淤積、破損所造成的積淹水及環境問題。

張麗善6日率縣水利處長許宏博等人會勘後表示，後溝子中排因2側護岸多處破損，加上渠道通洪斷面不足且淤積嚴重、雜草叢生，豪雨期間常因水位高漲溢淹至周邊農地，危害民眾居住安全與生活環境，縣府接獲里長及居民反映，立刻著手規畫改善工程。

張麗善說，後溝子中排改善工程總經費需972.3萬元，由於新厝里福德宮前護岸破損嚴重，縣府將先籌措經費改善，提升該區域排水功能，後續再向中央爭取經費，改善全段185公尺排水路。縣府針對北港鎮淹水問題，已做通盤檢討規畫，盼中央能全力協助。

許宏博指出，本案工程內容除排水路改善、施作矩形溝長度約185公尺外，考量排水路改善範圍右側道路約50公尺有局部車轍及塌陷等情形，後續將一併進行道路改善工程，確保地方居民行車安全。

此次共同會勘者包括北港鎮代理鎮長蕭美文，雲林縣議員黃文祥、黃美蘭、蔡岳儒、蔡孟真均派代表到場，張麗善感謝大家關心地方發展，強調本案完工後，可減緩周邊積淹水問題，提高農民耕作效益，路面重舖可增加行車安全，創造宜居生活環境。