台中市打造性別友善城市，從2018年起舉辦「性別平等國際論壇」，今年邁入第四屆，將於9月29日舉行「2021年台中市性別平等線上國際論壇－讓3C成為城市的主題」，落實防疫

，首度採線上進行，邀請跨國界、跨城市分享，有助未來推動性別平等、兒童及身障等人權議題，落實3C(CEDAW、CRC、CRPD)理念。

社會局長彭懷真指出，該論壇跨域討論CEDAW(消除對婦女一切形式歧視公約)、CRC(兒童權利公約)及CRPD(身心障礙者權利公約)三大人權公約與性別平等議題。

特別邀請城市與地方政府聯合會(UCLG)財務長暨菲律賓Iriga市長Madelaine Y. Alfelor-Gazman、2019歐巴馬基金會亞太青年領袖暨Women in Asia創辦人Vivian Lim及嘉義市政府社會處代表與會，由跨國界、跨城市分享，討論國際性平脈動及實踐3C(CEDAW、CRC、CRPD)的做法。

新冠肺炎疫情影響，性別平等國際論壇首度採線上進行，即日起至9月24日開放網路報名，預計9月29日下午1時30分於「社會有愛 溫暖台中」臉書直播。