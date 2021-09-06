受惠美國市場續旺，螺絲廠世豐(2065)2021年8月合併營收2.2億元，續創歷年同期新高紀錄，並較去年同期的1.96億元成長12.25%。2021年1至8月合併營收19.07億元，同步刷新歷年同期新高，較去年同期成長40.91%。

世豐表示，美洲地區DIY居家裝修應用領域需求穩定，加上建築工業市場在疫情逐步解封帶動良好開工進度，挹注國際品牌、螺絲代理商整體下單、備貨力道保持強勁需求，雖整體訂單出貨認列仍受全球航運缺櫃、運力吃緊因素干擾，8月營收繳出歷年同期新高。在多變市場環境下，公司積極深化旗下生產基地訂單出貨排程，並結合外部供應合作夥伴產能以進行最佳化螺絲製程調配，同時持續採取接單策略調整、開拓新客戶，挹注今年以來單月營收繳出雙位數年增力道。

展望2021年第三季，世豐看好歐、美地區解封對於整體業務接單表現挹注，以及全球品牌、螺絲經銷商採取供應商採購區域分散趨勢明確，此外，因應第三季上游盤元價格調漲，世豐持續與客戶協調產品報價，同時針對銷售產品組合、週轉天數高的客戶訂單進行調整。

世豐進一步指出，為滿足客戶對於建築裝修螺絲產品堅固、防潮耐腐蝕以及環保製程等需求增加，世豐擁有全尺寸螺絲產品，為國內導入先進烤漆、噴頭表面塗裝螺絲廠之利基，並取得多國相關產品認證等優勢，與客戶共同研發多款螺絲產品，可望增添整體營運新一波銷售動能。