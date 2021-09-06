位於嘉義縣番路鄉的二延平步道是不少人賞茶園、雲海的好去處，但因完工至今已18年，步道年久失修，阿里山國家風景區管理處自9月10日開始將進行整修，目前步道、觀景台等已封閉。山區知名攝影師黃源明推薦，離二延平約10分鐘車程的石棹也是不錯的賞雲海地點。

阿管處副處長陳榮欽表示，二延平步道建設完成至今已有18年，因部分步道年久失修，常有設施損毀，因此開始觀光環境優化工程，工程金額新台幣2243萬，將於9月10日到明年2月9日施工，預計明年4月重新開放，為為顧及遊客安全，施工期間步道禁止進入。

陳榮欽說，隙頂二延平步道可說是阿管處所有步道中最熱門的點，因景色美、容易到達、停車方便，遊客數僅少於太平雲梯，因整修工程在即，9月1日已將步道封閉，請遊客注意。

山區知名攝影師黃源明說，二延平步道看雲海真的cp值很高，若步道封閉的話，推薦遊客可以到石棹，從阿里山公路再往上開車約10分鐘，該處不只能拍攝日落雲海，晚上也能順拍琉璃光，交通離市區也不遠。