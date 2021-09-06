街口投信指出，雖然墨西哥灣颶風已經消退，但颶風所致供給影響尚待修復。而近期伊朗新政府暗示可能推遲核談判，緩解其原油大量流入市場的擔憂。需求端雖仍受疫情影響，但近期可觀察美國勞動節的駕駛高峰期結束後，美國汽油需求周度變化，若無明顯弱於預期，將有利油價續揚。

市場訊息圍繞OPEC+增產計畫，以及颶風艾達衝擊墨西哥灣油氣生產，而美國原油庫存下降以及原油鑽井平台數量減少支持油價，油價先抑後揚，整周西德州（WTI）與布蘭特（Brent）原油期貨振盪收高0.8％與1.27％。

街口投信表示，由於OPEC+按計劃增產，同意維持逐月增加每日40萬桶石油產量的現有政策，油價一度承壓，然OPEC+上調明年全球每日石油需求預期，從原本預估328萬桶上調至420萬桶，加上美國原油庫存大幅下降，伴隨美元走弱，支撐油價止穩回升。

根據美國能源資訊署（EIA）公佈資料顯示，美國原油庫存減少716.9萬桶至4.3億桶，降幅大於預期減少的292.7萬桶，並降至2020年1月以來最低水準。

此外，受颶風襲擊的美國墨西哥灣多數原油產能仍尚未恢復，美國內政部安全與環境執法局（BSEE）9月2日表示，墨西哥灣地區關閉93.33％原油產量及89.25％天然氣產量。原油鑽井平台數是反應未來原油產量的先行指標，貝克休斯（Baker Hughes）公佈數據顯示，截至9月3日當周，原油鑽井平台數減少16座至394座，降幅為2020年6月以來最大。