霧台櫻花王盛開景象，以後恐怕很難看到。（本報資料照片）

每年冬季，屏東霧台鄉台24線沿線櫻花盛開，總吸引大批遊客上山賞花，其中最受歡迎的「櫻花王」，更是眾人指定造訪景點，但近來原本應該綠意盎然的景象，取而代之的竟是枯枝殘樹，霧台鄉長杜正吉直言，很難再透過人為手段重新復甦，但縣府則承諾全力搶救。

櫻花王為台灣原生種山櫻花，當年屋主原想種樹乘涼，從吉露山上將它移植到庭院，數十年來樹況長得茂密，如同一朵盛開花傘，成為當地最受歡迎的景點之一。

當地族人指出，不久前有遊客造訪部落，並詢問櫻花王正確位址，他轉頭指著眼前那棵大樹，突然發現原本應該綠意盎然的樹況，突然變得了無生氣，才驚覺事態嚴重。

杜正吉也說，櫻花王近幾年確實急速老化，3年前還請來樹醫師診斷，當時樹醫生表示，櫻花王之所以開得這麼漂亮，除環境得天獨厚外，還有主人細心呵護，才有辦法養得那麼大。

但後來樹冠慢慢長大後，需要的養分越來越多，樹醫師曾指示，若病蟲害及照顧問題若不處理，沒有順勢修剪，就會開始衰敗、老化；無奈礙於專業不足，當下沒有適度處理，今年再出現問題，可能時間已晚，恐怕很難再透過人為手段重新復甦。

屏縣府也坦言櫻花王確實出現問題，已經請來樹醫師協助把脈、治療，但早就幾年前便超強部署，每年都在道路沿線栽種櫻花樹，如今樹已成林，花季一到便能隨處聞到花香、看到美景，就是要讓櫻花一代傳一代，讓櫻花王子、公主慢慢長大，打造成為櫻花山。

杜正吉強調，霧台櫻花季不會因為櫻花王的衰落而停止，且部落櫻花數量也在增加，屆時待繁花盛開，仍歡迎全台遊客進來部落賞花。