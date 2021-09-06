BNT疫苗國高中生接種 新北23日開打 15:462021/09/06 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心宣布將開放全國國中、高中職生優先接種BNT疫苗，新北市府規畫23日開始讓學生接種。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心宣布將開放全國國中、高中職生優先接種BNT疫苗。新北市教育局副局長劉明超今表示，目前市府已媒合23間醫療院所到校集中施打，本次施打對象是高中職、五專1至3年級學生、國中7至9年級生，轄內有127所學校將陸續開打，預計在7日會發放接種意願書，15日前會完成疫苗造冊作業，23至30日會完成第1劑接種。 學生將開打BNT疫苗 侯友宜：做好沙盤推演 接種新冠疫苗 大陸突破21億劑次 #接種 #新北 #BNT #國中 #疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國高中生打BNT指引出爐 可請3天疫苗假 14:312021/09/06 生活 第8輪打AZ 10日上午10點起開放預約 14:302021/09/06 生活 81萬劑AZ抵台 9月13日供5、6類打第2劑！BNT23日開打 高中先打 再換國中 04:102021/09/06 焦點要聞 BNT校園集中接種 家長陷兩難「覺得好可怕」 11:472021/09/06 生活 《國際產業》日首劑研製新冠疫苗 第一三共2022可望問世 10:362021/09/06 財經 花蓮連2日逾150位教師補打疫苗 打造安心校園 10:362021/09/06 生活 畢書盡突喉嚨痛發燒 曝打完AZ深刻體驗像被車撞 11:262021/09/06 娛樂 德6成人口接種不如預期 專家：防疫措施恐升級 08:092021/09/06 國際 美訂20日開打第3劑 佛奇：輝瑞先走莫德納稍晚 10:022021/09/06 國際 Mu變種病毒進入香港 港專家預估陸續出現病例 13:132021/09/06 兩岸 議員建議新北編預算買疫苗 侯友宜：不如中央盡快引進 12:172021/09/06 生活 生活熱門新聞 新北幼兒園＋9全送醫 確診老師足跡曝光：捷運站、購物中心 - 生活 幼兒園教師有症狀仍上課3天 陳時中：恐已爆多波感染 - 生活 長榮2機師、機師兒基因定序出爐 全染Delta病毒 - 生活 第9輪有望打BNT 陳時中曝優先接種條件 - 生活 新北幼兒園8童確診 陳時中坦承：染疫的人可能更多 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。