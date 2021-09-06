中央流行疫情指揮中心宣布將開放全國國中、高中職生優先接種BNT疫苗。新北市教育局副局長劉明超今表示，目前市府已媒合23間醫療院所到校集中施打，本次施打對象是高中職、五專1至3年級學生、國中7至9年級生，轄內有127所學校將陸續開打，預計在7日會發放接種意願書，15日前會完成疫苗造冊作業，23至30日會完成第1劑接種。