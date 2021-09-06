台語歌手謝宜君推出新專輯《北海道之戀》，獲得好評。今年42歲的謝宜君與老公陳隨意育有1子1女，謝宜君在新歌〈幸福的甜蜜〉MV邀來21歲校花女兒陳欣妤力挺助陣，只見母女倆感情深厚，時常打鬧鬥嘴，相處像是好姊妹。

謝宜君的女兒外型亮眼，更是遺傳謝宜君、陳隨意音樂天份，私下熱愛唱歌，曾獲得2屆校園歌唱比賽冠軍，但女兒身為星二代，成績也不錯，難免會被用放大鏡來看，女兒高中時曾被同學酸言酸語，還造謠：「唱得五音不全，會得冠軍都是因為她爸媽是陳隨意、謝宜君認識評審。」

謝宜君聽聞後，很無奈，笑說當時根本不認識評審是誰，但仍鼓勵女兒自己沒有做壞事，就坦蕩蕩的去面對，女兒也用正能量看待，直說：「我覺得有歌手父母不羞恥，反而是很驕傲，也是我最棒的資源。」

謝宜君的女兒常在臉書、IG上秀出翻唱夯曲影片，擁近萬粉絲，被問及願意讓女兒出道？謝宜君僅說順其自然，但女兒熱愛表演，不諱言有機會想闖蕩演藝圈，但自認現在還沒準備好，將計畫學樂器、挑戰自彈自唱，女兒更透露之前有音樂製作人、網路經紀人透過臉書詢問接洽，她笑說：「不敢去，怕會被騙。」

謝宜君創作新歌〈幸福的甜蜜〉是送給寶貝女兒，希望有天能在女兒的婚禮上播放，女兒之前一聽到母親創作的成品很感動，還笑虧未來結婚應該把該曲在現場放一遍，謝宜君幽默自嘲：「該不會是拿來當婚禮背景音樂，全場播最小聲。」

謝宜君（左）與21歲女兒陳欣妤感情融洽，互動像姊妹。（羅永銘攝）

謝宜君近來推出新專輯，獲得好評。（羅永銘攝）