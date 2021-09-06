攝影師林贊庭榮獲第58屆金馬獎「終身成就獎」。（國家電影及視聽文化中心提供）

蔡揚名演出的《後街人生》劇照。（國家電影及視聽文化中心提供）

攝影師林贊庭是台灣從黑白片轉為彩色片的關鍵人物。（國家電影及視聽文化中心提供）

金馬執委會今日（9／6）宣布第58屆金馬獎「終身成就獎」頒發給攝影師林贊庭與導演蔡揚名，兩位影人都是見證過台語片輝煌與沒落，走過國片從黑白進入彩色飛速發展的先進。林贊庭得知獲獎消息後表示：「非常感謝過去陪伴我的長官以及一起從事電影技術的同事們。」蔡揚名導演也表達：「電影讓我人生開心快樂，幸福也無憾。」

今年高齡92歲的林贊庭，在1949年踏入影壇，成為「中影」公司前身「農教」電影公司的第一期練習生，1957年以台語片《愛情十字路》正式擔綱攝影，到1966年為止，拍攝超過50部台語片。他是台灣從黑白片轉為彩色片的關鍵人物，率先赴日學習彩色攝影技術，之後與白景瑞導演攜手打造多部重要作品如《寂寞的十七歲》（1967）、《家在台北》（1970）、《再見阿郎》（1970）《皇天后土》（1981）等，也與劉家昌、陳耀圻、王童、林清介、萬仁等導演合作，而且提攜不少後進，也曾是台灣攝影設備最主要的提供者之一，並於2003年出版《台灣電影攝影技術發展概述1945-1970》。他的電影生涯有多達130多部攝影作品，並以《寂寞的十七歲》、《愛的天地》（1973）、《女朋友》（1975）、《梅花》（1976）榮獲4座金馬獎最佳攝影，以《雪花片片》（1974）獲亞洲影展最佳彩色攝影獎。林贊庭也是第一位獲得金馬獎終身成就獎的攝影師。

1939年出生的蔡揚名，於1963年出道，以藝名「陽明」主演包括《金色夜叉》（1964）、《悲情城市》（1964）、《後街人生》（1966）等兩百多部台語片。之後演而優則導，作品類型廣泛，涵蓋武俠《大地飛鷹》（1978）、功夫《方世玉》（1973）、靈異《打鬼救夫》（1985）、喜劇《天生寶一對》（1985）、黑社會《錯誤的第一步》（1979）、《女性的復仇》（1981）、文藝《在室男》（1984）、《芳草碧連天》（1987）等多種類型。除了帶領潮流，在面對香港黑幫電影競爭時，他所執導的《大頭仔》（1988）、《兄弟珍重》（1990）、《阿呆》（1992），展現了獨有的風貌，也讓他有「台灣黑幫電影教父」之譽，2013 年榮獲紐約亞洲影展頒發終身成就獎。從台語片明星到導演，蔡揚名的電影生涯即是台灣電影史的重要篇章，近年來多次協助影視聽中心進行口述史料，持續貢獻心力。他的弟子也在各種類型電影傳承影響。

本屆兩位終身成就獎得主都有傳人克紹箕裘。林良忠擔任《推手》、《喜宴》、《飲食男女》、《我愛貝克漢》、《盲山》等片攝影；蔡岳勳也如父親演而優則導，執導過《流星花園》、《白色巨塔》、《痞子英雄》、《痞子英雄之全面開戰》等影視作品。第58金馬獎頒獎典禮將於11／27（六）於台北市國父紀念館舉行，更多精彩消息請上金馬官方網站查詢。