蘆竹溝反對太陽能設置自救會會長邱佳敏（左）上台表達心聲，強調居民不要回饋金，只希望撤案。（張毓翎攝）

台南市議會6日上午進行「蘆竹溝反對設置太陽光電請願案」專案報告，經發局指出，此案合法申請，8月底已完工，後續會督請業者加強溝通，若有不當干擾，將主動送檢調辦理；多位議員在議場中痛批，案場已掛表送電完成，現在大家講這麼多，也只是「狗吠火車」。

今天約20名蘆竹溝居民到民治議事廳旁聽、陳情。蘆竹溝反對太陽能設置自救會會長邱佳敏上台表達心聲，她說，近日光電板送電後，居民飽受噪音之苦，威脅居住環境，更強調居民不要回饋金，只希望撤案。

經發局長陳凱凌說明，蘆竹溝案場為農委會公告之不利耕作區，業者在前年11月取得農業局核發容許同意書，去年3月取得經濟部工作許可證，今年5月1進場施工，並於上個月底完成施工，此案場設施面積5.7公頃，設置容量約11.2MW。

市議員蔡秋蘭說，台南北門過去在養魚、養蝦的魚塭，現在一眼望去都是太陽能板，中央不尊重地方、包庇廠商，案場都已經完工了，議會才開專案報告，議員和居民的意見也只是「狗吠火車」。

市議員洪玉鳳說，綠能是中央政策，地方應爭取一些主動權，否則現在能源政策由中央掌控，所有罪過卻地方承受，對市府或居民都不公平；市議員穎艾達利認為，開發光電案前，應訂定規範讓在地擁有事前參與、諮商的權力，而非片面同情或事後辦說明會。

陳凱凌說，上個月底函請經濟部能源局召開地方協調會議，以消弭地方疑慮；針對市議員提出的噪音，會後將會同環保局等相關單位了解，如有環保疑慮，即根相關法規處置，並反映給中央。