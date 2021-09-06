經濟政策不確性高，美股表現就會大受影響？結果可能出乎意料，一位華爾街分析師指出，投資人越擔憂經濟政策的不確定性，實際上，股票表現更好；反而是投資人不擔心經濟政策，股市才會陷入困境。

美國投研公司Leuthold Group首席投資策略師James Paulsen指出，長期以來，投資人已經被市場教育為：股市討厭不確定性，然而，歷史卻是呈現完全不同的故事。

他在最近的一份客戶報告中強調，自1985年以來，高度的經濟政策不確定性，與未來股市的穩健報酬有關。他利用衡量財政和貨幣政策不確定性的各種指標發現，只有當貨幣及財政政策不確定性，都低於平均水準的時候，股市報酬才會令人失望。也就是說，只要投資人不擔心經濟政策，股市就會陷入困境。相反地，當投資人對於貨幣或財政政策的擔憂，高於平均水準時，股市未來年化報酬率高達20%左右。

此結果，與一般投資人的想像截然不同，James Paulsen猜測，政策不確定性越高，通常會讓股市報酬更高，因為它創造了一道擔憂之牆。當投資人對於貨幣與財政當局即將採取的行動感到焦慮時，股市潛在的上漲空間，似乎遠高於其風險。

這也印證了華爾街的一句格言：「股市爬上憂慮之牆，跌入希望之坡」。

對於投資人而言，當前市場不確定性很高，他們想知道美國聯準會何時會減少每月購債規模、何時升息，以及美國國會是否會批准總統拜登希望的大規模財政支出方案。

James Paulsen指出，想要獲得更多確定性的股市投資人，應該小心他們所期望發生的事情，而不是擔心政策的不確定性，相反地，反而應該接受它！