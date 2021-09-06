北市高中五專9／22疫苗開打 國中9／30開始接種 15:542021/09/06 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲(中)。（張穎齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲6日在防疫記者會上宣布，關於校園接種計畫，國、高中會在校打疫苗，高中五專是9月22日至29日開打，國中是30日至10月6日開打，醫院會跟學校造冊聯絡，時間訂好，疫苗就送到哪校，會用2周來配對。 柯文哲說，北市還有很多外國學校，都要比照公立學校辦理，自學在家怎處理，會再詳細規定，零碎的部分，有些學生若身體不適合打，給北市府2周時間，把辦法弄起來，會由副市長蔡炳坤、教育局、衛生局來想辦法處理。 BNT疫苗國高中生接種 新北23日開打 美訂20日開打第3劑 佛奇：輝瑞先走莫德納稍晚 #五專 #開打 #國中 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新竹光臨藝術節 科技未來燈區9月10日揭幕 04:102021/09/06 地方新聞 《半導體》產業需求暢旺至明年 外資續看讚日月光投控 14:002021/09/06 財經 《日股》信心大振 日經飆漲510點 12:182021/09/06 財經 《日股》日股大漲 東證創31年新高 15:592021/09/06 財經 學生將開打BNT疫苗 侯友宜：做好沙盤推演 12:572021/09/06 生活 第8輪打AZ 10日上午10點起開放預約 14:302021/09/06 生活 日盛投信：電子旺季效應 科技基金表現可期 15:592021/09/06 財經 男子台北市區裸奔還襲警 遭判拘30日 11:422021/09/06 社會 瑞銀財管 日本政局突變 股市走高可期 15:212021/09/06 財經 靠走路變長壽！最佳日行步數曝光 早逝風險降7成 13:482021/09/06 健康 《國際產業》日首劑研製新冠疫苗 第一三共2022可望問世 10:362021/09/06 財經 生活熱門新聞 新北幼兒園＋9全送醫 確診老師足跡曝光：捷運站、購物中心 - 生活 幼兒園教師有症狀仍上課3天 陳時中：恐已爆多波感染 - 生活 長榮2機師、機師兒基因定序出爐 全染Delta病毒 - 生活 第9輪有望打BNT 陳時中曝優先接種條件 - 生活 新北幼兒園8童確診 陳時中坦承：染疫的人可能更多 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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