台北市長柯文哲6日在防疫記者會上宣布，關於校園接種計畫，國、高中會在校打疫苗，高中五專是9月22日至29日開打，國中是30日至10月6日開打，醫院會跟學校造冊聯絡，時間訂好，疫苗就送到哪校，會用2周來配對。

柯文哲說，北市還有很多外國學校，都要比照公立學校辦理，自學在家怎處理，會再詳細規定，零碎的部分，有些學生若身體不適合打，給北市府2周時間，把辦法弄起來，會由副市長蔡炳坤、教育局、衛生局來想辦法處理。